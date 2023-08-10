Опубликовано первое видео из квартиры в Красногорске, где взорвался дезодорант

Обнародовано видео из квартиры в подмосковном Красногорске, в которой произошёл пожар из-за взорвавшегося дезодоранта. Его опубликовал телеграм-канал SHOT.

Последствия пожара в квартире в Красногорске из-за взорвавшегося дезодоранта. Видео © Telegram / SHOT

Судя по этим кадрам, пожар уничтожил имущество квартиры и испортил внутреннюю отделку. Сейчас рабочие убирают из помещения все сгоревшие вещи.

Уточняется, что квартира была сильно захламлена. В том числе из-за этого огонь быстро распространился по помещению. Хозяин квартиры находится в больнице.