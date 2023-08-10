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10 августа, 09:40

Опубликовано первое видео из квартиры в Красногорске, где взорвался дезодорант

SHOT опубликовал видео из квартиры в Красногорске, где взорвался дезодорант

Обнародовано видео из квартиры в подмосковном Красногорске, в которой произошёл пожар из-за взорвавшегося дезодоранта. Его опубликовал телеграм-канал SHOT.

Последствия пожара в квартире в Красногорске из-за взорвавшегося дезодоранта. Видео © Telegram / SHOT

Судя по этим кадрам, пожар уничтожил имущество квартиры и испортил внутреннюю отделку. Сейчас рабочие убирают из помещения все сгоревшие вещи.

Уточняется, что квартира была сильно захламлена. В том числе из-за этого огонь быстро распространился по помещению. Хозяин квартиры находится в больнице.

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Напомним, днём 9 августа в доме на Подмосковном бульваре в Красногорске взорвался дезодорант. Его оставил на балконе под палящим солнцем 58-летний хозяин квартиры.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Суриков
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