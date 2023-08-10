Забытый на подоконнике дезодорант стал причиной пожара в 15-этажке в Красногорске
Дезодорант взорвался и устроил пожар в подмосковной многоэтажке. Он несколько часов пролежал на подоконнике под палящим солнцем.
Забытый на подоконнике дезодорант стал причиной пожара в 15-этажке в Красногорске. Видео © SHOT
По данным SHOT, всё произошло накануне днём в 15-этажной панельке на Подмосковном бульваре в Красногорске. 58-летний Александр, проживающий на 11 этаже, беспечно оставил аэрозольный дезодорант на подоконнике, а дальше солнце сделало своё дело.
В третьем часу баллончик взорвался и начался пожар. Перепуганный хозяин квартиры выскочил на улицу и вызвал пожарных. Огонь успел охватить шесть квадратов. Примерно через час его потушили. К счастью, никто не пострадал.
А в ночь на 10 августа тушили крупный пожар в автосервисе в Домодедове. По словам местных жителей, взорвались баллоны с газом. В 4:18 мск возгорание локализовали на площади 1,2 тысячи квадратных метров, а спустя час была объявлена ликвидация открытого горения. Предварительно, пострадавших нет.
t.me / SHOT