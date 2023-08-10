Дезодорант взорвался и устроил пожар в подмосковной многоэтажке. Он несколько часов пролежал на подоконнике под палящим солнцем.

Забытый на подоконнике дезодорант стал причиной пожара в 15-этажке в Красногорске. Видео © SHOT

По данным SHOT, всё произошло накануне днём в 15-этажной панельке на Подмосковном бульваре в Красногорске. 58-летний Александр, проживающий на 11 этаже, беспечно оставил аэрозольный дезодорант на подоконнике, а дальше солнце сделало своё дело.

В третьем часу баллончик взорвался и начался пожар. Перепуганный хозяин квартиры выскочил на улицу и вызвал пожарных. Огонь успел охватить шесть квадратов. Примерно через час его потушили. К счастью, никто не пострадал.