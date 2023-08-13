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13 августа, 05:03

В Дагестане умер ребёнок, пострадавший при взрыве газа

СК: Пострадавший при взрыве газа в Дербенте ребёнок умер в больнице

<p>Сотрудник СКР на месте взрыва газа в частном доме в Дербенте. Обложка © <a href="https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1816647/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Республике Дагестан</a></p>

Сотрудник СКР на месте взрыва газа в частном доме в Дербенте. Обложка © СУ СКР по Республике Дагестан

В Дагестане умер ребёнок, которого госпитализировали после взрыва газа в Дербенте. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России.

По версии следствия, 12 августа в частном доме в Дербенте произошёл взрыв газа из-за утечки. Потом начался пожар, при этом строение частично разрушилось. Трое членов семьи, включая ребёнка, получили ожоги.

"Для оказания необходимой медицинской помощи они доставлены в больницу. Позднее, несмотря на все предпринятые меры, несовершеннолетний скончался", — сообщили в СК.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей".

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Ранее взрыв газа произошёл в Махачкале. В результате инцидента пострадали семеро взрослых и ребёнок.

Никита Никонов
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