В Дагестане умер ребёнок, пострадавший при взрыве газа

В Дагестане умер ребёнок, которого госпитализировали после взрыва газа в Дербенте. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России.

По версии следствия, 12 августа в частном доме в Дербенте произошёл взрыв газа из-за утечки. Потом начался пожар, при этом строение частично разрушилось. Трое членов семьи, включая ребёнка, получили ожоги.

"Для оказания необходимой медицинской помощи они доставлены в больницу. Позднее, несмотря на все предпринятые меры, несовершеннолетний скончался", — сообщили в СК.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей".