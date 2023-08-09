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9 августа, 09:13

В Минздраве Дагестана уточнили число пострадавших при взрыве в Махачкале

Ребёнок пострадал в результате взрыва газа в жилом доме в Махачкале

Один ребёнок и семеро взрослых пострадали в результате взрыва газа в жилом доме по улице Айвазовского в Махачкале, уточнили в Минздраве Дагестана.

"Ребёнок трёх лет получил черепно-мозговую травму (сотрясение мозга) и ранение глаза. Он госпитализирован. Ещё семерым взрослым оказана помощь амбулаторно", — говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня в многоквартирном доме по улице Айвазовского в Махачкале произошёл взрыв газа, Лайф публиковал жуткое видео изнутри строения. На месте работают врачи и сотрудники МЧС. По предварительным данным, повреждено 20 квартир.

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LIFE

Матвей Константинов
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