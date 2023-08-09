В Минздраве Дагестана уточнили число пострадавших при взрыве в Махачкале

Один ребёнок и семеро взрослых пострадали в результате взрыва газа в жилом доме по улице Айвазовского в Махачкале, уточнили в Минздраве Дагестана.

"Ребёнок трёх лет получил черепно-мозговую травму (сотрясение мозга) и ранение глаза. Он госпитализирован. Ещё семерым взрослым оказана помощь амбулаторно", — говорится в сообщении.