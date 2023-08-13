Умерла мать 14-летнего мальчика, погибшего при взрыве в Дербенте

В больнице умерла женщина, которая ранее была доставлена с ожогами после взрыва газа в доме в Дербенте, тем самым число жертв увеличилось до двух. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

"Круглосуточная интенсивная терапия и старания врачей, консультировавшихся в том числе и с федеральным центром, к сожалению, не смогли спасти женщину, пострадавшую при хлопке газа в Дербенте", — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что пострадавшая получила обширные и глубокие ожоги, которые оказались несовместимы с жизнью. Сейчас врачи стараются спасти мужчину, который находится в больнице после трагедии.