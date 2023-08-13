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13 августа, 15:52

Умерла мать 14-летнего мальчика, погибшего при взрыве в Дербенте

Число жертв взрыва газа в доме в Дербенте выросло до двух

В больнице умерла женщина, которая ранее была доставлена с ожогами после взрыва газа в доме в Дербенте, тем самым число жертв увеличилось до двух. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

"Круглосуточная интенсивная терапия и старания врачей, консультировавшихся в том числе и с федеральным центром, к сожалению, не смогли спасти женщину, пострадавшую при хлопке газа в Дербенте", уточнили в ведомстве.

Там добавили, что пострадавшая получила обширные и глубокие ожоги, которые оказались несовместимы с жизнью. Сейчас врачи стараются спасти мужчину, который находится в больнице после трагедии.

Взрыв прогремел в многоэтажке в Астрахани, есть жертвы

Взрыв прогремел в многоэтажке в Астрахани, есть жертвы

Напомним, 12 августа в частном доме в Дербенте произошёл взрыв газа из-за утечки, а затем начался пожар. В результате инцидента пострадали двое взрослых и трое их детей. 14-летний мальчик, получивший ожоги 95% поверхности тела, позже скончался в больнице. Ведётся расследование причин трагедии. Возбуждено уголовное дело.

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СУ СКР по Республике Дагестан

Татьяна Миссуми
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