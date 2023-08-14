Стала известна причина взрывов на нефтяном месторождении в ХМАО

Взрывы на Талинском месторождении в ХМАО могли произойти при проведении пусковых работ на гибкой насосно-компрессорной трубе, около 22 часов по местному времени. Предварительную причину ЧП узнал SHOT от информированного источника.

По его словам, судьба одного рабочего после взрывов остаётся неизвестной, его поиски продолжаются. Уже известно о шести раненых. Их всех в тяжëлом состоянии сейчас везут в Няганскую окружную больницу. У пострадавших рабочих ожоги 50-70 процентов тела. Информация о погибших не подтверждается.