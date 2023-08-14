Два взрыва прогремели на нефтяном месторождении в ХМАО, есть жертвы

В ХМАО на Таллинском нефтяном месторождении прогремели два взрыва. Есть жертвы и пострадавшие, пишет SHOT.

Как известно на данный момент, в местные экстренные службы сообщили о том, что у месторождения раздались два громких хлопка, а после них произошло возгорание. Очевидцы событий передают, что некоторые люди получили ожоги, и не исключают, что кто-то мог уже погибнуть. К месту ЧП выехали машины скорой помощи из Нягани и сотрудники МЧС.

"К нам везут четырёх пострадавших с месторождения. Все тяжёлые. Предварительно, 70% ожога", — рассказали журналистам ТАСС в няганской больнице.

По данным Mash, как минимум два человека погибли, ещё пять пострадали. Двоих человек ищут.