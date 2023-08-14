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14 августа, 18:30

Два взрыва прогремели на нефтяном месторождении в ХМАО, есть жертвы

SHOT: На Таллинском нефтяном месторождении в ХМАО два взрыва, есть пострадавшие

В ХМАО на Таллинском нефтяном месторождении прогремели два взрыва. Есть жертвы и пострадавшие, пишет SHOT.

Как известно на данный момент, в местные экстренные службы сообщили о том, что у месторождения раздались два громких хлопка, а после них произошло возгорание. Очевидцы событий передают, что некоторые люди получили ожоги, и не исключают, что кто-то мог уже погибнуть. К месту ЧП выехали машины скорой помощи из Нягани и сотрудники МЧС.

"К нам везут четырёх пострадавших с месторождения. Все тяжёлые. Предварительно, 70% ожога", — рассказали журналистам ТАСС в няганской больнице.

По данным Mash, как минимум два человека погибли, ещё пять пострадали. Двоих человек ищут.

Появились фото разлива тонны нефтепродуктов в реке в Коми

Появились фото разлива тонны нефтепродуктов в реке в Коми

Ранее сегодня стало известно том, что на верфи в районе Тузла в Стамбуле прогремел взрыв на судне. Вероятнее всего, причиной послужило то, что в отсеке для отходов судна произошло сжатие газа, в результате чего и произошёл взрыв.

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Wikipedia.org / Trevbus

Юрий Лысенко
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