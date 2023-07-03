Появились фото разлива тонны нефтепродуктов в реке в Коми

Тонна нефтесодержащей жидкости вылилась в реку Колву в Республике Коми после разлива на Южно-Ошском месторождении, ещё четыре квадратных километра земли загрязнены. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источники.







Место происшествия находится в 180 километрах от Усинска. Лопнувший трубопровод принадлежит компании ООО "Нобель ойл", сейчас он перекрыт. На реке выставлены заграждения, призванные остановить распространение нефти.

Глава городского округа Усинск Николай Такаев призвал жителей не пользоваться водой из Колвы. Тем временем Прокуратура Республики Коми начала проверку по факту разлива.

"В ходе проверки прокуратура с привлечением контролирующих органов даст оценку соблюдения природоохранного законодательства в деятельности эксплуатирующей нефтепровод компании", — говорится в опубликованном сообщении.