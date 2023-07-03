СК начал проверку из-за разлива нефти в реку Колву в Коми

СК начал проверку по факту разлива нефти на Южно-Ошском месторождении в Республике Коми, сообщили в пресс-службе Следственного управления ведомства по региону.

Последствия разлива нефти на Южно-Ошском месторождении в Республике Коми. Видео © Mash

"2 июля в правоохранительные органы поступила информация о разливе нефтесодержащей жидкости с попаданием в реку Колву. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми организована процессуальная проверка", — говорится в опубликованном сообщении.

Сотрудники ведомства установят все обстоятельства произошедшего и дадут этому правовую оценку.

Mash опубликовал кадры последствий разлива нефти, на которых видно, что чёрное золото растекается по округе.