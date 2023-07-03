В Коми из-за неисправности трубопровода в реку Колву попали нефтепродукты

На Южно-Ошском месторождении в Республике Коми произошёл разлив нефти из-за неисправности трубопровода, часть нефтепродуктов попала в реку Колву. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства в телеграм-канале.

"На территории округа "Усинск" действует режим "Повышенная готовность". Сегодня на промысловом трубопроводе ООО "Нобель ойл" на Южно-Ошском нефтяном месторождении обнаружен отказ трубопровода", — говорится в сообщении.

Часть жидкости попала в реку Колву. На месте работает оперативная группа, для устранения последствий инцидента привлечено 18 человек и четыре единицы техники.