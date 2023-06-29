В Якутии дизтопливо вылилось на трассу "Лена" после опрокидывания грузовика
Опрокинувшийся грузовик с дизтопливом в Якутии. Обложка © Прокуратура Республики Саха (Якутия)
В Алданском районе Якутии грузовой автомобиль Shaanxi с цистерной опрокинулся на автодороге "Лена", после чего произошёл разлив нефтепродуктов. Прокуратура организовала проверку, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Всё произошло на 786-м километре, объём разлива составил около трёх тысяч литров. В настоящее время проводятся работы по ликвидации последствий аварии. В ходе проверки будут определены причины случившегося, размер ущерба окружающей среде, также будет дана оценка соблюдению закона при транспортировке опасных грузов.
В Минэкологии Якутии отметили, что в результате аварии произошло загрязнение безымянного ручья, который является левым притоком реки Модут.
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