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29 июня, 02:19

В Якутии дизтопливо вылилось на трассу "Лена" после опрокидывания грузовика

<p>Опрокинувшийся грузовик с дизтопливом в Якутии. Обложка © Прокуратура Республики Саха (Якутия)</p>

Опрокинувшийся грузовик с дизтопливом в Якутии. Обложка © Прокуратура Республики Саха (Якутия)

В Алданском районе Якутии грузовой автомобиль Shaanxi с цистерной опрокинулся на автодороге "Лена", после чего произошёл разлив нефтепродуктов. Прокуратура организовала проверку, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Всё произошло на 786-м километре, объём разлива составил около трёх тысяч литров. В настоящее время проводятся работы по ликвидации последствий аварии. В ходе проверки будут определены причины случившегося, размер ущерба окружающей среде, также будет дана оценка соблюдению закона при транспортировке опасных грузов.

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В Минэкологии Якутии отметили, что в результате аварии произошло загрязнение безымянного ручья, который является левым притоком реки Модут.

Ранее Лайф рассказывал, как КамАЗ из-за неисправности протаранил десять машин в подмосковном Красногорске. Как сообщили в УМВД, пострадавших нет.

Юлия Коновалова
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