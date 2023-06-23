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23 июня, 20:01

КамАЗ протаранил десять машин в ДТП в подмосковном Красногорске

КамАЗ из-за неисправности протаранил десять машин в подмосковном Красногорске

<p>ДТП с Камазом в Красногорске. Обложка © vk.com / <a href="https://vk.com/krasnogorskonline?z=photo-50478698_457385218/wall-50478698_960645" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Красногорск Online</a></p>

ДТП с Камазом в Красногорске. Обложка © vk.com / Красногорск Online

В подмосковном Красногорске КамАЗ повредил десять автомобилей. Машины получили механические повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Примерно в 18:20 у одного из домов, расположенных на улице Речной в городе Красногорске, произошло дорожно-транспортное происшествие", — сказали ТАСС в пресс-службе.

Десять автомобилей стояли в одном направлении на запрещающем сигнале светофора. Водитель КамАЗа 1980 года рождения, по предварительным данным, не смог справиться с управлением из-за технической неисправности. В результате грузовик совершил наезд на машины. Как сообщили в ведомстве, пострадавших нет. На месте происшествия работает ГИБДД.

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Арина Родионова
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