КамАЗ протаранил десять машин в ДТП в подмосковном Красногорске

В подмосковном Красногорске КамАЗ повредил десять автомобилей. Машины получили механические повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Примерно в 18:20 у одного из домов, расположенных на улице Речной в городе Красногорске, произошло дорожно-транспортное происшествие", — сказали ТАСС в пресс-службе.

Десять автомобилей стояли в одном направлении на запрещающем сигнале светофора. Водитель КамАЗа 1980 года рождения, по предварительным данным, не смог справиться с управлением из-за технической неисправности. В результате грузовик совершил наезд на машины. Как сообщили в ведомстве, пострадавших нет. На месте происшествия работает ГИБДД.