КамАЗ протаранил десять машин в ДТП в подмосковном Красногорске
КамАЗ из-за неисправности протаранил десять машин в подмосковном Красногорске
ДТП с Камазом в Красногорске. Обложка © vk.com / Красногорск Online
В подмосковном Красногорске КамАЗ повредил десять автомобилей. Машины получили механические повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
"Примерно в 18:20 у одного из домов, расположенных на улице Речной в городе Красногорске, произошло дорожно-транспортное происшествие", — сказали ТАСС в пресс-службе.
Десять автомобилей стояли в одном направлении на запрещающем сигнале светофора. Водитель КамАЗа 1980 года рождения, по предварительным данным, не смог справиться с управлением из-за технической неисправности. В результате грузовик совершил наезд на машины. Как сообщили в ведомстве, пострадавших нет. На месте происшествия работает ГИБДД.
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