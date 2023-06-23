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22 июня, 22:14

У фуры отсоединился прицеп в Подмосковье и устроил незапланированный салют

На Симферопольском шоссе в районе Подольска загорелся грузовик с фейерверками

В Московской области на трассе М2 в районе Подольска загорелся грузовик с фейерверками. Хлопки и салюты длились более получаса и разбудили всех жителей округи, пишет SHOT.

На Симферопольском шоссе в районе Подольска загорелся грузовик с фейерверками. Видео © t.me / "Новости Москвы"

По данным Лайфа, на 42-м километре Симферопольского шоссе у фуры в пути следования отсоединился и загорелся прицеп, что привело к возгоранию груза. Дорогу перекрыли, на место выехали спецслужбы. В 00:34 открытое горение было ликвидировано.

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А ранее Лайф писал, что два младенца и трое взрослых погибли в ДТП под Нижним Новгородом. Легковой автомобиль раздавило при столкновении нескольких фур.

Обложка ©

Кадр из видео "Новости Москвы"

Лариса Сафронова
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