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14 августа, 09:45

На верфи в Стамбуле прогремел взрыв

<p>Верфь в Стамбуле, где произошёл взрыв. Обложка © <a href="https://www.milliyet.com.tr/gundem/tuzlada-geminin-atik-deposunda-patlama-1-isci-hayatini-kaybetti-6990726" target="_blank" rel="noopener noreferrer">milliyet.com.tr</a></p>

Верфь в Стамбуле, где произошёл взрыв. Обложка © milliyet.com.tr

На верфи в районе Тузла в Стамбуле прогремел взрыв на судне. В результате один человек погиб. Об этом сообщила газета Milliyet.

По данным издания, в отсеке для отходов судна произошло сжатие газа, в результате чего и произошёл взрыв. В этот момент в отсеке были двое рабочих, один из них погиб, второй получил лёгкие ранения.

Детонация в Дериндже: Почему в Турции взрывается украинское зерно

Детонация в Дериндже: Почему в Турции взрывается украинское зерно

А ранее в турецком порту Дериндже прогремел мощный взрыв во время загрузки судна с зерном. В результате инцидента оказались повреждены 13 элеваторов из 16, более 10 человек пострадали и двое погибли. Основной причиной "хлопка" называется детонация образовавшейся зерновой пыли. Впрочем, власти не исключают, что всему виной могла быть диверсия.

Александра Вишнякова
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