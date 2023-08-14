На верфи в Стамбуле прогремел взрыв
Верфь в Стамбуле, где произошёл взрыв. Обложка © milliyet.com.tr
На верфи в районе Тузла в Стамбуле прогремел взрыв на судне. В результате один человек погиб. Об этом сообщила газета Milliyet.
По данным издания, в отсеке для отходов судна произошло сжатие газа, в результате чего и произошёл взрыв. В этот момент в отсеке были двое рабочих, один из них погиб, второй получил лёгкие ранения.
А ранее в турецком порту Дериндже прогремел мощный взрыв во время загрузки судна с зерном. В результате инцидента оказались повреждены 13 элеваторов из 16, более 10 человек пострадали и двое погибли. Основной причиной "хлопка" называется детонация образовавшейся зерновой пыли. Впрочем, власти не исключают, что всему виной могла быть диверсия.