На верфи в Стамбуле прогремел взрыв

На верфи в районе Тузла в Стамбуле прогремел взрыв на судне. В результате один человек погиб. Об этом сообщила газета Milliyet .

По данным издания, в отсеке для отходов судна произошло сжатие газа, в результате чего и произошёл взрыв. В этот момент в отсеке были двое рабочих, один из них погиб, второй получил лёгкие ранения.