В Турции не исключили, что причиной взрыва в порту могла стать диверсия
Турецкий зерновой совет: Версия диверсии в порту тоже рассматривается, но выглядит слабой
Турецкие власти не исключают версию диверсии в качестве причины взрыва в порту Дериндже, но она пока выглядит слабой. Об этом сообщил глава Турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал в интервью телеканалу CNN Türk.
Он отметил, что версия с намеренным подрывом кажется неправдоподобной на том основании, что это портовая зона с усиленными мерами безопасности и никто, кто не прошёл проверку, не может попасть на территорию — "будь то государственный служащий, работник или даже владелец предприятия".
"Никто туда просто так не войдёт. Разумеется, все версии будут оценены, но эта возможность [диверсии] рассматривается как более слабая", — заключил Ахмет Гюльдал.
Напомним, что накануне вечером мощный взрыв прогремел во время загрузки судна с зерном в порту Дериндже, расположенном примерно в ста километрах восточнее Стамбула. Взрывом повреждены 13 элеваторов из 16. В результате инцидента пострадало больше 10 человек, а причиной назвали детонацию зерновой пыли.