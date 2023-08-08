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8 августа, 06:21

В Турции не исключили, что причиной взрыва в порту могла стать диверсия

Турецкий зерновой совет: Версия диверсии в порту тоже рассматривается, но выглядит слабой

Турецкие власти не исключают версию диверсии в качестве причины взрыва в порту Дериндже, но она пока выглядит слабой. Об этом сообщил глава Турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал в интервью телеканалу CNN Türk.

Видео момента и последствий взрыва на элеваторе во время загрузки судна с зерном в Турции. Видео © IHA / A haber

Он отметил, что версия с намеренным подрывом кажется неправдоподобной на том основании, что это портовая зона с усиленными мерами безопасности и никто, кто не прошёл проверку, не может попасть на территорию — "будь то государственный служащий, работник или даже владелец предприятия".

"Никто туда просто так не войдёт. Разумеется, все версии будут оценены, но эта возможность [диверсии] рассматривается как более слабая", — заключил Ахмет Гюльдал.

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Напомним, что накануне вечером мощный взрыв прогремел во время загрузки судна с зерном в порту Дериндже, расположенном примерно в ста километрах восточнее Стамбула. Взрывом повреждены 13 элеваторов из 16. В результате инцидента пострадало больше 10 человек, а причиной назвали детонацию зерновой пыли.

Обложка ©

A Нaber

Марина Калегина
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