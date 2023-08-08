В Турции не исключили, что причиной взрыва в порту могла стать диверсия

Турецкие власти не исключают версию диверсии в качестве причины взрыва в порту Дериндже, но она пока выглядит слабой. Об этом сообщил глава Турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал в интервью телеканалу CNN Türk.

Видео момента и последствий взрыва на элеваторе во время загрузки судна с зерном в Турции. Видео © IHA / A haber

Он отметил, что версия с намеренным подрывом кажется неправдоподобной на том основании, что это портовая зона с усиленными мерами безопасности и никто, кто не прошёл проверку, не может попасть на территорию — "будь то государственный служащий, работник или даже владелец предприятия".