Кандидат сельхознаук объяснила, могла ли детонация зерновой пыли раскурочить 13 элеваторов в Турции

Версию с детонацией зерновой взвеси в порту Дериндже на западе Турции сочла возможной доцент кафедры ботаники и прикладной биологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения, кандидат сельскохозяйственных наук Татьяна Алексеева.

По словам собеседницы Лайфа, детонация зерновой пыли — опасное явление. Оно встречается достаточно часто, в России фиксируется ежегодно от одного до трёх таких случаев, правда, не столь "кинематографичного" масштаба, как мы можем наблюдать на видео из Дериндже.

Видео момента и последствий взрыва в элеваторе во время загрузки судна с зерном в Турции. Видео © IHA / A haber

"Взрыв приводит к разрушению конструкции предприятия и нередко к гибели людей. Детонация зерновой пыли встречается на элеваторах, мукомольных заводах, заводах по производству комбикормов, складах комбикормового сырья. Происходит опасный процесс при накоплении зерновой пыли в воздухе, на оборудовании", — рассказала Лайфу Алексеева.

Причины детонации, со слов эксперта, могут быть равными: нарушение правил эксплуатации или неисправность оборудования. Нередко может произойти самовозгорание сырья и продуктов его переработки, поэтому производство, перевозка и хранение зерна не терпит халатного отношения, говорит кандидат сельскохозяйственных наук.