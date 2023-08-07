Кандидат сельхознаук объяснила, могла ли детонация зерновой пыли раскурочить 13 элеваторов в Турции
Доцент Алексеева: Детонация зерновой пыли — опаснейшее явление
Версию с детонацией зерновой взвеси в порту Дериндже на западе Турции сочла возможной доцент кафедры ботаники и прикладной биологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения, кандидат сельскохозяйственных наук Татьяна Алексеева.
По словам собеседницы Лайфа, детонация зерновой пыли — опасное явление. Оно встречается достаточно часто, в России фиксируется ежегодно от одного до трёх таких случаев, правда, не столь "кинематографичного" масштаба, как мы можем наблюдать на видео из Дериндже.
"Взрыв приводит к разрушению конструкции предприятия и нередко к гибели людей. Детонация зерновой пыли встречается на элеваторах, мукомольных заводах, заводах по производству комбикормов, складах комбикормового сырья. Происходит опасный процесс при накоплении зерновой пыли в воздухе, на оборудовании", — рассказала Лайфу Алексеева.
Причины детонации, со слов эксперта, могут быть равными: нарушение правил эксплуатации или неисправность оборудования. Нередко может произойти самовозгорание сырья и продуктов его переработки, поэтому производство, перевозка и хранение зерна не терпит халатного отношения, говорит кандидат сельскохозяйственных наук.
"Слишком дорого приходится за это платить", — заключила Алексеева.
Напомним, сегодня мощный взрыв прогремел во время загрузки судна с зерном в порту Дериндже, расположенном примерно в ста километрах восточнее Стамбула. Взрывом повреждены 13 элеваторов из 16. В результате инцидента пострадало 12 человек. Состояние двоих оценивается как тяжёлое.