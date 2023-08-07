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7 августа, 13:29

До 10 человек возросло число пострадавших при взрыве на элеваторе в порту Турции

<p>Место взрыва в порту Дериндже на западе Турции. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/huseyinozturk_1/status/1688538439187066880/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">huseyinozturk_1</a></p>

Место взрыва в порту Дериндже на западе Турции. Обложка © Twitter / huseyinozturk_1

До десяти человек возросло число пострадавших при взрыве в порту Дериндже на западе Турции. Об этом местному телеканалу A Haber сообщил губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз.

"По последним данным, пострадало 10 человек. Двое из них в тяжёлом состоянии", — сказал он, уточнив, что взрыв прогремел в элеваторе в момент загрузки судна с зерном.

Седдар Явуз также добавил, что в настоящее время все получившие ранение госпитализированы, врачи оказывают им всю медицинскую помощь.

Не исключено, что ЧП могло произойти из-за детонации зерновой взвеси.

"По нашим данным, взрыв произошёл из-за образования [зерновой] пыли во время перегрузки пшеницы с судов в элеваторы. Технически взрыв зерновой взвеси возможен. На данный момент это наша версия. Специалисты изучат произошедшее детальнее", — приводит слова губернатора телеканал ТРТ.

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Напомним, сегодня мощный взрыв прогремел во время загрузки судна с зерном в порту Дериндже, расположенном примерно в ста километрах восточнее Стамбула. На место происшествия сразу же выехали местные экстренные службы. Правоохранители выясняют все обстоятельства.

Николь Вербер
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