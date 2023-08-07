До 10 человек возросло число пострадавших при взрыве на элеваторе в порту Турции
Место взрыва в порту Дериндже на западе Турции. Обложка © Twitter / huseyinozturk_1
До десяти человек возросло число пострадавших при взрыве в порту Дериндже на западе Турции. Об этом местному телеканалу A Haber сообщил губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз.
"По последним данным, пострадало 10 человек. Двое из них в тяжёлом состоянии", — сказал он, уточнив, что взрыв прогремел в элеваторе в момент загрузки судна с зерном.
Седдар Явуз также добавил, что в настоящее время все получившие ранение госпитализированы, врачи оказывают им всю медицинскую помощь.
Не исключено, что ЧП могло произойти из-за детонации зерновой взвеси.
"По нашим данным, взрыв произошёл из-за образования [зерновой] пыли во время перегрузки пшеницы с судов в элеваторы. Технически взрыв зерновой взвеси возможен. На данный момент это наша версия. Специалисты изучат произошедшее детальнее", — приводит слова губернатора телеканал ТРТ.
Напомним, сегодня мощный взрыв прогремел во время загрузки судна с зерном в порту Дериндже, расположенном примерно в ста километрах восточнее Стамбула. На место происшествия сразу же выехали местные экстренные службы. Правоохранители выясняют все обстоятельства.