До 10 человек возросло число пострадавших при взрыве на элеваторе в порту Турции

До десяти человек возросло число пострадавших при взрыве в порту Дериндже на западе Турции. Об этом местному телеканалу A Haber сообщил губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз.

"По последним данным, пострадало 10 человек. Двое из них в тяжёлом состоянии", — сказал он, уточнив, что взрыв прогремел в элеваторе в момент загрузки судна с зерном.

Седдар Явуз также добавил, что в настоящее время все получившие ранение госпитализированы, врачи оказывают им всю медицинскую помощь.

Не исключено, что ЧП могло произойти из-за детонации зерновой взвеси.

"По нашим данным, взрыв произошёл из-за образования [зерновой] пыли во время перегрузки пшеницы с судов в элеваторы. Технически взрыв зерновой взвеси возможен. На данный момент это наша версия. Специалисты изучат произошедшее детальнее", — приводит слова губернатора телеканал ТРТ.