Названа возможная причина смертоносного взрыва на военном заводе в Турции

Причиной взрыва на ракетной фабрике в Анкаре могла стать непредвиденная химическая реакция при производстве взрывчатки. Об этом сообщил губернатор столичной провинции Васип Шахин в эфире местных телеканалов.

"Около 08:45 в цеху по производству динамита произошёл взрыв, вызванный, как считается, [неконтролируемой] химической реакцией. Погибло пять рабочих. Спасатели добрались до всех людей под завалами, раненых нет", — рассказал он.

Генпрокуратура Турции приступила к расследованию, на пострадавшем объекте идут следственные мероприятия, уточнил губернатор. Шахин добавил, что возникший после взрыва на фабрике пожар уже потушен, крупный ущерб в результате ЧП причинён не был.