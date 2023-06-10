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10 июня, 09:25

Названа возможная причина смертоносного взрыва на военном заводе в Турции

Нарушения при производстве динамита могли вызвать взрыв на заводе в Анкаре

Причиной взрыва на ракетной фабрике в Анкаре могла стать непредвиденная химическая реакция при производстве взрывчатки. Об этом сообщил губернатор столичной провинции Васип Шахин в эфире местных телеканалов.

"Около 08:45 в цеху по производству динамита произошёл взрыв, вызванный, как считается, [неконтролируемой] химической реакцией. Погибло пять рабочих. Спасатели добрались до всех людей под завалами, раненых нет", — рассказал он.

Генпрокуратура Турции приступила к расследованию, на пострадавшем объекте идут следственные мероприятия, уточнил губернатор. Шахин добавил, что возникший после взрыва на фабрике пожар уже потушен, крупный ущерб в результате ЧП причинён не был.

Двое рабочих погибли при взрыве на заводе под Челябинском

Двое рабочих погибли при взрыве на заводе под Челябинском

Напомним, сегодня утром произошёл взрыв на фабрике по производству ракет и боезарядов компании МКЕ ("Машиностроительная и химическая промышленность") в Анкаре. Погибло пять человек.

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Haberturk

Татьяна Миссуми
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