Пять человек стали жертвами взрыва на военном заводе в Анкаре
МО Турции: Пятеро погибли при взрыве на заводе по производству ракет в Анкаре
Люди у входа на завод в Анкаре, где произошёл взрыв. Обложка © Haberturk
Пять человек погибли при взрыве на заводе по производству ракет в столице Турции Анкаре. Об этом сообщает Министерство обороны страны.
"Произошёл взрыв на фабрике по производству ракет и боезарядов компании МКЕ ("Машиностроительная и химическая промышленность") в уезде Эльмадаг провинции Анкара. В результате погибло пять наших рабочих", — говорится в сообщении.
Напомним, инцидент произошёл в субботу утром. Ранее сообщалось, что пять человек находятся под завалами. Обстоятельства инцидента устанавливаются, начато расследование.