Пять человек стали жертвами взрыва на военном заводе в Анкаре

Пять человек погибли при взрыве на заводе по производству ракет в столице Турции Анкаре. Об этом сообщает Министерство обороны страны.

"Произошёл взрыв на фабрике по производству ракет и боезарядов компании МКЕ ("Машиностроительная и химическая промышленность") в уезде Эльмадаг провинции Анкара. В результате погибло пять наших рабочих", — говорится в сообщении.