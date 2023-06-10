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10 июня, 07:50

Пять человек стали жертвами взрыва на военном заводе в Анкаре

МО Турции: Пятеро погибли при взрыве на заводе по производству ракет в Анкаре

<p>Люди у входа на завод в Анкаре, где произошёл взрыв. Обложка © <a href="https://www.haberturk.com/son-dakika-haberi-mke-roket-ve-patlayici-fabrikasi-nda-patlama-5-sehit-mke-de-patlama-yangin-son-dak-3598912?page=2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Haberturk</a></p>

Люди у входа на завод в Анкаре, где произошёл взрыв. Обложка © Haberturk

Пять человек погибли при взрыве на заводе по производству ракет в столице Турции Анкаре. Об этом сообщает Министерство обороны страны.

"Произошёл взрыв на фабрике по производству ракет и боезарядов компании МКЕ ("Машиностроительная и химическая промышленность") в уезде Эльмадаг провинции Анкара. В результате погибло пять наших рабочих", — говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошёл в субботу утром. Ранее сообщалось, что пять человек находятся под завалами. Обстоятельства инцидента устанавливаются, начато расследование.

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Никита Никонов
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