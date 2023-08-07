"Эффект землетрясения": В Турции прогремел мощный взрыв во время загрузки судна с зерном

По данным СМИ, в результате инцидента есть пострадавшие, их не менее четырёх. Пока неясно, есть ли жертвы. Телеканал передаёт, что взрыв произошёл на складе в порту на Мраморном море. В свою очередь CNN Turk уточняет, что инцидент случился в элеваторе в момент загрузки судна с зерном. Обстоятельства происшествия устанавливаются, на место выехало много пожарных и спасателей.