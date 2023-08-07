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7 августа, 12:28

"Эффект землетрясения": В Турции прогремел мощный взрыв во время загрузки судна с зерном

CNN Turk: В Турции произошёл взрыв в элеваторе в момент загрузки судна с зерном

В Турции прогремел мощный взрыв в городе Коджаэли, расположенном в 95 километрах восточнее Стамбула. Об этом сообщает телеканал A-haber.

Видео момента и последствий взрыва в элеваторе во время загрузки судна с зерном в Турции. Видео © IHA / A haber

По данным СМИ, в результате инцидента есть пострадавшие, их не менее четырёх. Пока неясно, есть ли жертвы. Телеканал передаёт, что взрыв произошёл на складе в порту на Мраморном море. В свою очередь CNN Turk уточняет, что инцидент случился в элеваторе в момент загрузки судна с зерном. Обстоятельства происшествия устанавливаются, на место выехало много пожарных и спасателей.

"Это был очень сильный взрыв. Он действительно создал эффект землетрясения", — говорят очевидцы.

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A haber

Никита Никонов
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