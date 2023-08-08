Детонация в Дериндже: Почему в Турции взрывается украинское зерно Кому выгоден взрыв в турецком порту Дериндже и какие версии обсуждают эксперты. 8 августа, 12:50 Взрыв в турецком порту Дериндже. Обложка © T.me / Турция — это / Канал Ивана Стародубцева

Что известно о взрыве в турецком порту Дериндже

Взрыв в турецком порту Дериндже на берегу Мраморного моря произошёл 7 августа в районе загрузки судов зерном в элеваторах, которые принадлежат Турецкому зерновому совету. Пострадало 12 человек, повреждены 13 из 16 элеваторов и хозяйственные постройки. Взрыв уничтожил порядка 15 тысяч тонн продовольствия. По некоторой информации, в подорванных хранилищах находилось украинское зерно.

Последствия взрыва на кадрах телеканала TVNET. Видео © T.me / Стамбульский Волк

Министерство транспорта и инфраструктуры республики заявило о том, что опасности для кораблей в порту нет. На место происшествия направлен катер Kıyem-3, корабль экстренного реагирования "Нене Хатун" в Куручешме и буксир в Тузле готовы к отплытию.

Версии и результаты взрыва

Турецкие власти рассматривают диверсию в качестве причины взрыва. Обсуждается и вариант взрыва зерновой пыли. На этом настаивает губернатор провинции Коджаэли Седдар Яву. В качестве причины называется жаркая погода, которая повлияла на статическое электричество, возникшее вследствие генерации зерновой пыли внутри элеватора. Министр юстиции Йылмаз Тунч заявил о начале судебного расследования. Однако российские эксперты опровергают подобный исход событий, объясняя, что периодически взрывается мучная пыль, в которой содержится белок, однако пшеница ранее никогда не взрывалась.

Турецкое правительство называет вариант диверсии маловероятным, так как объекты серьёзно охранялись. Поэтому на период расследования было заявлено о детонации зерновой пыли, полагают эксперты. Инцидент может быть связан с так называемой чёрной меткой главе Турции Реджепу Эрдогану от Запада, который ранее заявлял о том, что ожидает визита российского коллеги Владимира Путина. Диверсию могли совершить силы, заинтересованные в срыве встречи глав государств, которая до сих пор не согласована.

— До выборов президента Турции между Путиным и Эрдоганом существовал отдельный особый формат. Но он был прекращён после выдачи азовцев с территории Турции Киеву, — отмечает эксперт по Турции Иван Стардубцев. И теперь Запад старается не допустить возобновления прежнего контакта.

Ещё один сигнал со стороны Запада России — это угроза Владимира Зеленского, который озвучивает то, что выгодно его кураторам. "За блокаду Украины" президент Незалежной пообещал уничтожить ни много ни мало Черноморский флот России. То есть без портов Украина не нужна ни Британии, ни США, она на несколько порядков теряет свою ценность. В то время как Россия продолжает методичными ударами уничтожать портовую инфраструктуру, с объектов которой постоянно происходят атаки на российскую территорию.

— Россия может остаться без кораблей в Чёрном море, — заявил глава бывшей УССР Владимир Зеленский. — Если Россия будет продолжать доминировать в Чёрном море, блокировать и обстреливать ракетами, то Украина будет делать то же самое. У нас не так много оружия. Но если они продолжат стрелять, то к концу войны они могут остаться без единого корабля.

Россия может остаться без кораблей в Чёрном море, — Зеленский. Видео © T.me / ЧВК

Сотрудники порта уже сообщили турецким СМИ, что зерно в порту Дериндже было украинским. В результате диверсии Анкаре придётся перенаправить с пострадавшего терминала продукцию в другие порты Чёрного и Эгейского морей. Если задумкой тех, кто организовал диверсию, был подрыв не только отношений между Москвой и Анкарой, но и экономический ущерб администрации Эрдогана, то таким инцидентом этот план реализован. Но окончательно понять, удалась ли попытка оторвать от России её ситуативного союзника в лице Турции, покажет время.

Авторы Андрей Лапенков