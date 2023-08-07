Эрдоган на встрече с Путиным предложит посредничество по Украине, пишут СМИ

"Господин президент (Реджеп Тайип Эрдоган) предложит своё посредничество в урегулировании конфликта, вновь повторит тезис о том, что в войне не будет победителей, а в мирном процессе — проигравших", — сказал источник.

Ранее президент Турции заявил о возможном визите российского лидера в страну в августе. При этом он отметил, что точная дата пока не определена. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Эрдоган подтвердили скорую встречу в телефонном разговоре на прошлой неделе. Стороны намерены обсудить отношения Москвы и Анкары, конфликт на Украине и зерновую сделку. 29 июля Владимир Путин на встрече с африканской делегацией заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по ситуации вокруг Украины. При этом глава государства напомнил, что Киев издал специальную нормативную базу, запрещающую переговоры с РФ.