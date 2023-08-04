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4 августа, 12:06

Эрдоган заявил о возможном визите Путина в Турцию в августе

Эрдоган: Точной даты визита Путина в Турцию нет, но он может прилететь в августе

Пока точная дата визита президента России Владимира Путина в Турцию не определена. Об этом заявил журналистам турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"Точная дата ещё не определена", — сказал он.

По словам турецкого лидера, в настоящий момент вопрос визита Путина прорабатывают министерства иностранных дел. При этом Эрдоган выразил надежду, что президент РФ прибудет в республику в августе.

Песков сообщил, что Путин и Эрдоган подтвердили скорую встречу

Песков сообщил, что Путин и Эрдоган подтвердили скорую встречу

Напомним, 2 августа глава государства провёл телефонный разговор с Эрдоганом после пятинедельного перерыва. Затем канцелярия турецкого лидера сообщила, что Путин согласился приехать в республику. При этом Песков допустил смену места встречи. В последний раз Путин посещал Турцию 8 января 2020 года, когда принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".

Обложка ©

Getty Images / Ali Balikc

Светлана Оперук
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