Эрдоган заявил о возможном визите Путина в Турцию в августе
Эрдоган: Точной даты визита Путина в Турцию нет, но он может прилететь в августе
Пока точная дата визита президента России Владимира Путина в Турцию не определена. Об этом заявил журналистам турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
"Точная дата ещё не определена", — сказал он.
По словам турецкого лидера, в настоящий момент вопрос визита Путина прорабатывают министерства иностранных дел. При этом Эрдоган выразил надежду, что президент РФ прибудет в республику в августе.
Напомним, 2 августа глава государства провёл телефонный разговор с Эрдоганом после пятинедельного перерыва. Затем канцелярия турецкого лидера сообщила, что Путин согласился приехать в республику. При этом Песков допустил смену места встречи. В последний раз Путин посещал Турцию 8 января 2020 года, когда принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".
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