Песков сообщил, что Путин и Эрдоган подтвердили скорую встречу
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о запланированной встрече президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана.
"В целом президенты подтвердили своё намерение скоро встретиться", — сказал пресс-секретарь президента РФ.
При этом Песков добавил, что место встречи и сроки её проведения ещё не согласованы и будут обсуждаться по дипломатическим каналам.
Напомним, накануне глава государства провёл телефонный разговор с Эрдоганом после пятинедельного перерыва. После этого канцелярия турецкого лидера сообщила, что Путин согласился приехать в республику. При этом Песков допустил смену места встречи. В конце июля в Кремле уточняли, что дата визита президента ещё не определена. В последний раз он посещал страну 8 января 2020 года, когда принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".
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