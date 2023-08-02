"Не обязательно Турция": Кремль допустил смену места встречи Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган условились в ближайшее время определиться по месту и дате личной встречи. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на пресс-подходе в ходе посещения форума "Территория смыслов".

"[Путин и Эрдоган] условились уже в ближайшее время точно определиться, во-первых, по месту, где это [встреча] произойдёт, во-вторых, по срокам. Это будет сделано всё по дипломатическим каналам", — отметил представитель Кремля.