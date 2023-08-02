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2 августа, 17:37

"Не обязательно Турция": Кремль допустил смену места встречи Путина и Эрдогана

Песков заявил, что место встречи Путина и Эрдогана — "не обязательно Турция"

<p>Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган условились в ближайшее время определиться по месту и дате личной встречи. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на пресс-подходе в ходе посещения форума "Территория смыслов".

"[Путин и Эрдоган] условились уже в ближайшее время точно определиться, во-первых, по месту, где это [встреча] произойдёт, во-вторых, по срокам. Это будет сделано всё по дипломатическим каналам", — отметил представитель Кремля.

Песков вместе с тем подчеркнул, что место встречи Путина и Эрдогана будет обговариваться. По его словам, "это не обязательно Турция", как считалось ранее.

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Напомним, сегодня Путин провёл телефонный разговор с Эрдоганом после пятинедельного перерыва. Затем канцелярия президента республики заявила, что российский лидер согласился приехать в Турцию. В конце июля представитель Кремля отмечал, что дата визита Путина пока не определена. В последний раз президент России был в республике с визитом 8 января 2020 года, глава государства принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".

Андрей Бражников
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