"Разговор идёт сейчас": Путин и Эрдоган созвонились после пятинедельного перерыва
Песков: Путин и Эрдоган проводят телефонный разговор
Президент России Владимир Путин, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © Kremlin.ru, © Getty Images / Kay Nietfeld
Президент России Владимир Путин общается по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это первая беседа после пятинедельного перерыва. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Разговор идёт сейчас", — сказал он журналистам, не уточняя круг тем, которые затронут главы государств.
Песков отметил, что переговоры были запланированы ранее и стояли в графике Путина. Он также пообещал, что Кремль сообщит о результатах общения глав двух государств.
Ранее Песков уже анонсировал предстоящий разговор Путина и Эрдогана. При этом точная дата визита президента РФ в Турцию не определена. Как сообщалось, турецкий лидер хочет уговорить Путина перезапустить зерновую сделку.