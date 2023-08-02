"Разговор идёт сейчас": Путин и Эрдоган созвонились после пятинедельного перерыва

Президент России Владимир Путин общается по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это первая беседа после пятинедельного перерыва. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Разговор идёт сейчас", — сказал он журналистам, не уточняя круг тем, которые затронут главы государств.

Песков отметил, что переговоры были запланированы ранее и стояли в графике Путина. Он также пообещал, что Кремль сообщит о результатах общения глав двух государств.