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2 августа, 09:43

"Разговор идёт сейчас": Путин и Эрдоган созвонились после пятинедельного перерыва

Песков: Путин и Эрдоган проводят телефонный разговор

<p>Президент России Владимир Путин, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a>, © Getty Images / Kay Nietfeld</p>

Президент России Владимир Путин, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © Kremlin.ru, © Getty Images / Kay Nietfeld

Президент России Владимир Путин общается по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это первая беседа после пятинедельного перерыва. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Разговор идёт сейчас", — сказал он журналистам, не уточняя круг тем, которые затронут главы государств.

Песков отметил, что переговоры были запланированы ранее и стояли в графике Путина. Он также пообещал, что Кремль сообщит о результатах общения глав двух государств.

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Ранее Песков уже анонсировал предстоящий разговор Путина и Эрдогана. При этом точная дата визита президента РФ в Турцию не определена. Как сообщалось, турецкий лидер хочет уговорить Путина перезапустить зерновую сделку.

Татьяна Миссуми
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