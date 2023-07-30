Путин прокомментировал передачу бойцов "Азова"* из Турции на Украину

Договорённости о нахождении в Турции боевиков националистического батальона "Азов"* были. Данную информацию подтвердил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистами.

"Договорённости были", — сообщил Путин, отвечая на вопрос о договорённостях между двумя странами.

Также российский лидер заявил, что приостановление Россией зерновой сделки никак не связано с передачей Турцией командиров националистического батальона "Азов"*.

Говоря об обмене военнопленными, Путин также подчеркнул, что командиров батальона "Азов"* можно обменивать, если это выгодно России. Отвечая на вопрос журналиста, российский лидер напомнил, что Сталин имел "моральное право" отказаться во время Великой Отечественной войны от обмена фельдмаршала Паулюса на своего сына.

"Но, с другой стороны, мы и делали эти обмены, в том числе с азовцами, меняли их на наших лётчиков. Когда это в наших интересах, всё можно делать, если это нам выгодно", — заявил Путин, отвечая на вопрос о том, стоило ли России обменивать командиров "Азова"* или лучше последовать примеру Сталина.

Напомним, в начале июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о возвращении главарей "Азова"* и разместил видео с ними. За день до этого Зеленский провёл переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В Кремле назвали передачу боевиков Киеву нарушением договорённостей как со стороны украинских властей, так и со стороны турецких. По соглашению азовцы должны были находиться в Турции до завершения специальной военной операции. А в США заявили, что непричастны к возвращению командиров батальона.