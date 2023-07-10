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10 июля, 00:36

Белый дом: США не имеют отношения к возвращению на Украину командиров "Азова"

Вашингтон не причастен к возвращению на Украину из Турции командиров батальона "Азов"*. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

В ходе пресс-конференции у Салливана спросили, каким образом принимал решение турецкий лидер Реджеп Эрдоган и не хотел ли он таким способом "послать сигнал президенту России Владимиру Путину".

"Думаю, правильнее было бы задать этот вопрос непосредственно президенту Эрдогану. <...> Мы не участвовали в этом процессе и не можем высказываться относительно того, каких целей пытался достичь Эрдоган", — пояснил Салливан.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возвращении главарей "Азова" и разместил видео с ними. За день до этого Зеленский провёл переговоры с Эрдоганом. В Кремле назвали передачу боевиков Киеву нарушением договорённостей как со стороны украинских властей, так и турецких. По соглашению азовцы должны были находиться в Турции до завершения конфликта.

*Запрещённая в России террористическая организация.

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Юлия Коновалова
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