Белый дом: США не имеют отношения к возвращению на Украину командиров "Азова"

Вашингтон не причастен к возвращению на Украину из Турции командиров батальона "Азов"*. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

В ходе пресс-конференции у Салливана спросили, каким образом принимал решение турецкий лидер Реджеп Эрдоган и не хотел ли он таким способом "послать сигнал президенту России Владимиру Путину".





"Думаю, правильнее было бы задать этот вопрос непосредственно президенту Эрдогану. <...> Мы не участвовали в этом процессе и не можем высказываться относительно того, каких целей пытался достичь Эрдоган", — пояснил Салливан.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возвращении главарей "Азова" и разместил видео с ними. За день до этого Зеленский провёл переговоры с Эрдоганом. В Кремле назвали передачу боевиков Киеву нарушением договорённостей как со стороны украинских властей, так и турецких. По соглашению азовцы должны были находиться в Турции до завершения конфликта.