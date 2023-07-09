В ДНР объяснили, почему вернувшиеся на Украину азовцы будут бессильны на фронте

Командиры "Азова"*, которые попали в плен при освобождении Мариуполя, а теперь вернулись на Украину, не смогут оказать значимого влияния на фронте, их возвращение будет иметь только медийный эффект. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"Эти люди уже показали, как они умеют воевать: воевать они умеют плохо. Поэтому переданные несколько человек, которых меньше отделения по численности, не смогут усилить всерьёз ВСУ в их наступлении", — сообщил советник.

По его мнению, всё, на что тут может рассчитывать Киев, — это несколько героических образов. Их обладатели фактически доказали несостоятельность в качестве командиров и бойцов при обороне завода "Азовсталь", уверен Гагин.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возвращении главарей "Азова" и опубликовал видео с ними. За день до этого он провёл переговоры с Эрдоганом. В Кремле назвали передачу боевиков Киеву нарушением договорённостей как со стороны украинских властей, так и турецких. По соглашению азовцы должны были находиться в Турции до окончания конфликта.