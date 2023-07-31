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31 июля, 09:43

В Кремле ответили на вопрос о сроках переговоров Путина с Эрдоганом

Песков: Дата визита Путина в Турцию пока не определена

Пока точная дата визита президента РФ Владимира Путина в Турцию не определена. Есть лишь договорённость о телефонном разговоре: он состоится 2 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, с позавчерашнего дня, когда на этот вопрос отвечал президент Путин, ничего не поменялось. Действительно, телефонный разговор, как и сказал Путин, планируется на среду", — сказал он, отвечая на вопрос о дате визита Путина в Турцию.

Эрдоган хочет уговорить Путина перезапустить зерновую сделку

Эрдоган хочет уговорить Путина перезапустить зерновую сделку

Напомним, ранее Эрдоган назвал президента РФ Владимира Путина своим другом и выразил мнение, что лидер России хотел бы пролонгации зерновой сделки.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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