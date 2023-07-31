В Кремле ответили на вопрос о сроках переговоров Путина с Эрдоганом

Пока точная дата визита президента РФ Владимира Путина в Турцию не определена. Есть лишь договорённость о телефонном разговоре: он состоится 2 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, с позавчерашнего дня, когда на этот вопрос отвечал президент Путин, ничего не поменялось. Действительно, телефонный разговор, как и сказал Путин, планируется на среду", — сказал он, отвечая на вопрос о дате визита Путина в Турцию.