В Кремле ответили на вопрос о сроках переговоров Путина с Эрдоганом
Песков: Дата визита Путина в Турцию пока не определена
Пока точная дата визита президента РФ Владимира Путина в Турцию не определена. Есть лишь договорённость о телефонном разговоре: он состоится 2 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Нет, с позавчерашнего дня, когда на этот вопрос отвечал президент Путин, ничего не поменялось. Действительно, телефонный разговор, как и сказал Путин, планируется на среду", — сказал он, отвечая на вопрос о дате визита Путина в Турцию.
Напомним, ранее Эрдоган назвал президента РФ Владимира Путина своим другом и выразил мнение, что лидер России хотел бы пролонгации зерновой сделки.
Kremlin.ru