Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал разговор с российским коллегой Владимиром Путиным со слов благодарности за предоставление пожарных самолётов-амфибий Бе-200ЧС для тушения масштабных лесных пожаров в стране.

"Президент Эрдоган поблагодарил своего коллегу за два пожарных самолёта-амфибии, направленных Россией для борьбы Турции с лесными пожарами", — сказали в канцелярии Эрдогана по итогам переговоров.

Напомним, Россия направила два самолёта-амфибии Бе-200 в Турцию для тушения природных пожаров. Помощь запросила турецкая сторона. Кроме баков для воды вместительностью 12 тонн самолёты оборудованы тепловизорами для обнаружения очагов возгораний. Температура на турецких курортах поднимается днём выше 45 градусов. Москва помогла Анкаре спустя всего неделю после передачи Украине главарей "Азова"*, что в Кремле сочли нарушением имевшихся договорённостей.