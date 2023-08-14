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14 августа, 16:03

Лайф публикует фото из квартиры на Ходынском бульваре, где взорвался фреон

Появились фото из квартиры на Ходынском бульваре в Москве, где произошёл взрыв

Телеграм-канал SHOT опубликовал эксклюзивные фото из квартиры на Ходынском бульваре в Москве, где во время ремонтных работ взорвался фреон в холодильнике.

Эксклюзивные фото из квартиры на Ходынском бульваре в Москве. Фото © SHOT

Эксклюзивные фото из квартиры на Ходынском бульваре в Москве. Фото © SHOT

Эксклюзивные фото из квартиры на Ходынском бульваре в Москве. Фото © SHOT

Эксклюзивные фото из квартиры на Ходынском бульваре в Москве. Фото © SHOT

Эксклюзивные фото из квартиры на Ходынском бульваре в Москве. Фото © SHOT

Эксклюзивные фото из квартиры на Ходынском бульваре в Москве. Фото © SHOT

Эксклюзивные фото из квартиры на Ходынском бульваре в Москве. Фото © SHOT

Эксклюзивные фото из квартиры на Ходынском бульваре в Москве. Фото © SHOT

Мастер, чинивший взорвавшийся холодильник на Ходынском бульваре, отделался ожогом и контузией

Мастер, чинивший взорвавшийся холодильник на Ходынском бульваре, отделался ожогом и контузией

Напомним, взрыв произошёл в ЖК "Лайнер" на Ходынском бульваре в Москве. По словам очевидцев, сразу после мощного хлопка из квартиры на 16-м этаже вылетела оконная рама и упала на стоявшую внизу машину. Выяснилось, что причиной ЧП стал взрыв охлаждающего вещества — фреона — в холодильнике. Лайф публиковал видео с места.

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SHOT

Александра Вишнякова
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