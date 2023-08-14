Лайф публикует фото из квартиры на Ходынском бульваре, где взорвался фреон
Появились фото из квартиры на Ходынском бульваре в Москве, где произошёл взрыв
Телеграм-канал SHOT опубликовал эксклюзивные фото из квартиры на Ходынском бульваре в Москве, где во время ремонтных работ взорвался фреон в холодильнике.
Напомним, взрыв произошёл в ЖК "Лайнер" на Ходынском бульваре в Москве. По словам очевидцев, сразу после мощного хлопка из квартиры на 16-м этаже вылетела оконная рама и упала на стоявшую внизу машину. Выяснилось, что причиной ЧП стал взрыв охлаждающего вещества — фреона — в холодильнике. Лайф публиковал видео с места.
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