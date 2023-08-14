Мастер, чинивший взорвавшийся холодильник на Ходынском бульваре, отделался ожогом и контузией
При взрывы в доме в Москве один человек получил ожог и контузию
В результате взрыва холодильника в ЖК на Ходынском бульваре пострадал мастер, который пришёл чинить технику. По данным телеграм-канала SHOT, врачи зафиксировали у ремонтника ожог и контузию.
Также повреждения в результате взрыва во дворе получили три машины: "Мерседес", "Рено" и КИА.
Повреждения в результате взрыва в доме на Ходынском бульваре в Москве получили три машины. Видео © SHOT
Напомним, взрыв произошёл в ЖК "Лайнер" на Ходынском бульваре в Москве. По словам очевидцев, сразу после мощного хлопка из квартиры на 16-м этаже вылетела оконная рама и упала на стоявшую внизу машину. Лайф публиковал видео с места. Выяснилось, причиной ЧП стал взрыв охлаждающего вещества — фреона — в холодильнике.