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14 августа, 15:26

Мастер, чинивший взорвавшийся холодильник на Ходынском бульваре, отделался ожогом и контузией

При взрывы в доме в Москве один человек получил ожог и контузию

В результате взрыва холодильника в ЖК на Ходынском бульваре пострадал мастер, который пришёл чинить технику. По данным телеграм-канала SHOT, врачи зафиксировали у ремонтника ожог и контузию.

Также повреждения в результате взрыва во дворе получили три машины: "Мерседес", "Рено" и КИА.

Повреждения в результате взрыва в доме на Ходынском бульваре в Москве получили три машины. Видео © SHOT

Напомним, взрыв произошёл в ЖК "Лайнер" на Ходынском бульваре в Москве. По словам очевидцев, сразу после мощного хлопка из квартиры на 16-м этаже вылетела оконная рама и упала на стоявшую внизу машину. Лайф публиковал видео с места. Выяснилось, причиной ЧП стал взрыв охлаждающего вещества — фреона — в холодильнике.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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