Взрыв в доме на Ходынском бульваре "устроила" техника, которая есть в каждой семье

Взрыв охлаждающего вещества — фреона — в холодильнике стал причиной ЧП в жилом доме на Ходынском бульваре в Москве. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

Взрыв произошёл в ЖК "Лайнер" на Ходынском бульваре в Москве. Видео © SHOT

В результате никто не пострадал, хозяин квартиры сейчас находится на месте взрыва.