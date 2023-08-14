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14 августа, 15:00
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Взрыв в доме на Ходынском бульваре "устроила" техника, которая есть в каждой семье

SHOT: В доме на Ходынском бульваре в Москве взорвался фреон в холодильнике

Взрыв охлаждающего вещества — фреона — в холодильнике стал причиной ЧП в жилом доме на Ходынском бульваре в Москве. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

Взрыв произошёл в ЖК "Лайнер" на Ходынском бульваре в Москве. Видео © SHOT

В результате никто не пострадал, хозяин квартиры сейчас находится на месте взрыва.

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Напомним, взрыв произошёл в ЖК "Лайнер" на Ходынском бульваре в Москве. По словам очевидцев, сразу после мощного хлопка из квартиры на 16-м этаже вылетела оконная рама и упала на стоявшую внизу машину. Лайф публиковал видео с места ЧП.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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