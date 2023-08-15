Беременная девушка приехала к родителям в Махачкалу и погибла вместе с ними при взрыве на АЗС
Mash: 18-летняя беременная девушка погибла при взрыве на АЗС в Махачкале
Среди погибших в результате трагедии в Махачкале оказалась беременная 18-летняя девушка. Об этом сообщает Mash.
Спасатели ликвидируют пожар на АЗС в Махачкале. Видео © T.me / МЧС России
По данным телеграм-канала, погибшая почти на сносях решила навестить отчий дом и на восьмом месяцев беременности приехала в Дагестан из Москвы, где прожила последние два года после выхода замуж. Супруг из-за работы остался в столице, а она хотела проведать родителей и отдохнуть.
Вчера вечером семья вышла на прогулку из дома, который находится недалеко от злополучной заправки. И именно в момент, когда они проходили мимо АЗС, на ней произошёл мощный взрыв. В итоге девушка вместе с родителями скончались на месте.
Напомним, накануне в Махачкале в здании автосервиса на выезде из города прогремел мощный взрыв, после которого загорелась ближайшая заправочная станция. Взрывная волна накрыла всех находящихся рядом людей. В результате трагедии погибло 30 человек, среди жертв есть дети. Тела всё ещё продолжают находить под завалами. Семьям погибших власти решили выплатить по одному миллиону рублей. Возбуждено уголовное дело. 15 августа во всём Дагестане объявлено днём траура.
T.me / МЧС России