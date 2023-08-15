Беременная девушка приехала к родителям в Махачкалу и погибла вместе с ними при взрыве на АЗС

Среди погибших в результате трагедии в Махачкале оказалась беременная 18-летняя девушка. Об этом сообщает Mash.

Спасатели ликвидируют пожар на АЗС в Махачкале. Видео © T.me / МЧС России

По данным телеграм-канала, погибшая почти на сносях решила навестить отчий дом и на восьмом месяцев беременности приехала в Дагестан из Москвы, где прожила последние два года после выхода замуж. Супруг из-за работы остался в столице, а она хотела проведать родителей и отдохнуть.