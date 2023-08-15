Семьи погибших при взрыве на АЗС в Махачкале получат по 1 млн рублей
Губернатор Меликов: Семьи погибших при взрыве в Махачкале получат по миллиону
Семьям погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале выплатят по миллиону рублей. Об этом заявил глава региона Сергей Меликов на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧП.
Спасатели и пожарные продолжают работы по разбору завалов и поиску пострадавших на месте взрыва и пожара в Махачкале. Видео © t.me / ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана
"Из резервного фонда Республики Дагестан семьям погибших выделят материальную помощь в размере 1 миллиона рублей", — приводит его слова телеграм-канал пресс-службы главы Дагестана.
При этом семьи тех, у кого тяжёлые ранения, получат по 400 тысяч рублей из бюджета республики, а лёгкой степени тяжести — по 200 тысяч рублей.
Как уже сообщал Лайф, вчера вечером в здании автосервиса на выезде из Махачкалы произошёл мощный взрыв, в результате которого загорелась ближайшая заправочная станция. Взрывная волна накрыла находящихся рядом людей. По последним данным, число погибших выросло до 27, среди них есть дети. Пострадало более сотни человек. Возбуждено уголовное дело. В Дагестане объявлен день траура.
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