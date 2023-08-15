Семьи погибших при взрыве на АЗС в Махачкале получат по 1 млн рублей

Семьям погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале выплатят по миллиону рублей. Об этом заявил глава региона Сергей Меликов на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧП.

Спасатели и пожарные продолжают работы по разбору завалов и поиску пострадавших на месте взрыва и пожара в Махачкале. Видео © t.me / ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана

"Из резервного фонда Республики Дагестан семьям погибших выделят материальную помощь в размере 1 миллиона рублей", — приводит его слова телеграм-канал пресс-службы главы Дагестана.