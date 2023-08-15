В Махачкале выстроилась очередь для сдачи крови пострадавшим при взрыве на АЗС

Сотни махачкалинцев собрались на Республиканской станции переливания крови, чтобы помочь пострадавшим при взрыве и пожаре на автозаправке. Об этом сообщает SHOT .

На данный момент известно о 66 пострадавших, десять из них в тяжёлом состоянии. По информации телеграм-канала, станция будет работать без перерывов до утра. В приоритете сейчас первая отрицательная группа крови, еë смогут сдать доноры, которые делали это раньше. Всех остальных будут ждать в пункте переливания завтра. Крови и плазмы уже достаточно, но для восполнения запасов приëм будет продолжен.