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15 августа, 01:41

В Махачкале выстроилась очередь для сдачи крови пострадавшим при взрыве на АЗС

SHOT: В Махачкале после взрыва на автозаправке собрались доноры для сдачи крови

Сотни махачкалинцев собрались на Республиканской станции переливания крови, чтобы помочь пострадавшим при взрыве и пожаре на автозаправке. Об этом сообщает SHOT.

На Республиканской станции переливания крови Махачкалы образовалась очередь для сдачи крови пострадавшим при взрыве. Видео © Telegram / SHOT

На данный момент известно о 66 пострадавших, десять из них в тяжёлом состоянии. По информации телеграм-канала, станция будет работать без перерывов до утра. В приоритете сейчас первая отрицательная группа крови, еë смогут сдать доноры, которые делали это раньше. Всех остальных будут ждать в пункте переливания завтра. Крови и плазмы уже достаточно, но для восполнения запасов приëм будет продолжен.

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Напомним, взрыв прогремел в здании автосервиса на выезде из Махачкалы вечером 14 августа, после чего загорелась находящаяся рядом заправочная станция. Взрывная волна накрыла людей, которые находились в радиусе 50 метров. По последним данным, погибло 26 человек, среди них трое детей. Площадь пожара составила 600 квадратных метров, его уже ликвидировали.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Лариса Сафронова
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