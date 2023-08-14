Названа причина большого числа пострадавших при взрыве цистерн на АЗС в Махачкале
SHOT: Топливо и взрывная волна в Махачкале накрыли смотрящих на пожар людей
Во время взрыва двух цистерн на АЗС в Махачкале горящее топливо вместе со взрывной волной накрыло людей, которые находились в радиусе 50 метров и пришли посмотреть на горящий автосервис. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.
Именно этим объясняется большое число жертв и пострадавших в результате ЧП. По последним данным, погибло десять человек, среди них есть дети.
Ранее сообщалось о пяти погибших и множестве раненых. На месте трагедии работают пожарные и скорые. В районе ЧП большая пробка. Как сообщили в мэрии, полиция и сотрудники администрации продолжают отводить жителей от места происшествия.
t.me / Махачкала