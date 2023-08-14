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14 августа, 20:19

Названа причина большого числа пострадавших при взрыве цистерн на АЗС в Махачкале

SHOT: Топливо и взрывная волна в Махачкале накрыли смотрящих на пожар людей

Во время взрыва двух цистерн на АЗС в Махачкале горящее топливо вместе со взрывной волной накрыло людей, которые находились в радиусе 50 метров и пришли посмотреть на горящий автосервис. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

Именно этим объясняется большое число жертв и пострадавших в результате ЧП. По последним данным, погибло десять человек, среди них есть дети.

В автосервисе Махачкалы прогремел взрыв, после чего загорелась АЗС

В автосервисе Махачкалы прогремел взрыв, после чего загорелась АЗС

Ранее сообщалось о пяти погибших и множестве раненых. На месте трагедии работают пожарные и скорые. В районе ЧП большая пробка. Как сообщили в мэрии, полиция и сотрудники администрации продолжают отводить жителей от места происшествия.

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t.me / Махачкала

Артур Лапсаков
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