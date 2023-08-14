Пять человек погибли в результате взрыва и пожара на АЗС в Махачкале
Пять человек погибли и более десяти ранены после взрыва в Махачкале. Об этом сообщает SHOT. На месте трагедии работают пожарные, много скорых. В районе ЧП большая пробка.
Пожар на автозаправке в Махачкале после взрыва. Видео © t.me / SHOT
Взрыв прогремел в здании автосервиса у ТЦ "Глобус" на выезде из города, после чего загорелась АЗС "Нафта-24". По данным Mash, огонь от заправки перекинулся на ближайшие дома. Жителей экстренно эвакуируют.
Глава Дагестана Сергей Меликов взял ситуацию на контроль. Как он уточнил в телеграм-канале, на месте работают спасатели и медики.
Напомним, о взрыве и крупном пожаре стало известно вечером 14 августа. Огонь охватил несколько автомобилей.
t.me / Махачкала