Взрыв и пожар на АЗС в Махачкале унёс жизни 26 человек
SHOT: Число погибших при взрыве и пожаре в Махачкале выросло до 26
Число погибших в результате взрыва и пожара на автозарпавочной станции в Махачкале выросло до 26. Как сообщает SHOT со ссылкой на источник, среди них трое детей.
Пострадало 75 человек, их число продолжает увеличиваться.
Напомним, взрыв прогремел в здании автосервиса на выезде из Махачкалы вечером 14 августа, после чего загорелась находящаяся рядом заправочная станция. Взрывная волна накрыла людей, которые находились в радиусе 50 метров. Площадь пожара составила 600 квадратных метров, его уже ликвидировали. Возбуждено уголовное дело.
t.me / Минздрав РД