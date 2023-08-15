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15 августа, 01:10

Взрыв и пожар на АЗС в Махачкале унёс жизни 26 человек

SHOT: Число погибших при взрыве и пожаре в Махачкале выросло до 26

Число погибших в результате взрыва и пожара на автозарпавочной станции в Махачкале выросло до 26. Как сообщает SHOT со ссылкой на источник, среди них трое детей.

Пострадало 75 человек, их число продолжает увеличиваться.

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Спецборт МЧС доставит пострадавших при взрыве на заправке из Махачкалы в Москву

Напомним, взрыв прогремел в здании автосервиса на выезде из Махачкалы вечером 14 августа, после чего загорелась находящаяся рядом заправочная станция. Взрывная волна накрыла людей, которые находились в радиусе 50 метров. Площадь пожара составила 600 квадратных метров, его уже ликвидировали. Возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

t.me / Минздрав РД

Артур Лапсаков
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