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14 августа, 22:26

Пожар после взрыва на автозаправке Махачкалы локализован на 600 квадратах

Пожар на автозаправочной станции в Махачкале локализован на площади в 600 квадратов, сообщает МЧС России. Однако угроза повторного взрыва всë ещë сохраняется.

На месте продолжают работать сотрудники полиции и скорой помощи. Остающихся там граждан удалось вывести на безопасное расстояние.

Пожар на автозаправке Махачкалы локализован. Видео © Telegram / SHOT

Прокуратура Дагестана организовала проверку после взрыва на заправке в Махачкале

Прокуратура Дагестана организовала проверку после взрыва на заправке в Махачкале

Напомним, взрыв прогремел в здании автосервиса на выезде из Махачкалы вечером 14 августа, после чего загорелась находящаяся рядом заправочная станция. Взрывная волна накрыла людей, которые находились в радиусе 50 метров. По последним данным, погибло 12 человек, среди них двое детей.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Лариса Сафронова
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