Пожар после взрыва на автозаправке Махачкалы локализован на 600 квадратах
Пожар на автозаправочной станции в Махачкале локализован на площади в 600 квадратов, сообщает МЧС России. Однако угроза повторного взрыва всë ещë сохраняется.
На месте продолжают работать сотрудники полиции и скорой помощи. Остающихся там граждан удалось вывести на безопасное расстояние.
Пожар на автозаправке Махачкалы локализован. Видео © Telegram / SHOT
Напомним, взрыв прогремел в здании автосервиса на выезде из Махачкалы вечером 14 августа, после чего загорелась находящаяся рядом заправочная станция. Взрывная волна накрыла людей, которые находились в радиусе 50 метров. По последним данным, погибло 12 человек, среди них двое детей.
Telegram / SHOT