Регион

Уведомления отключены

14 августа, 21:44

Прокуратура Дагестана организовала проверку после взрыва на заправке в Махачкале

Прокуратура Республики Дагестан начала проверку в связи с возгоранием на автозаправочной станции в Махачкале. Об этом ведомство информирует в телеграм-канале.

Для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выехали зампрокурора республики Сергей Кузнецов и прокурор Махачкалы Шамиль Магомедов. Будут установлены обстоятельства произошедшего и дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности на объекте.

Лайф публикует момент взрыва в автосервисе Махачкалы

Лайф публикует момент взрыва в автосервисе Махачкалы

Напомним, взрыв прогремел в здании автосервиса на выезде из Махачкалы вечером 14 августа, после чего загорелась находящаяся рядом заправочная станция. Взрывная волна накрыла людей, которые находились в радиусе 50 метров. Предварительно, известно о десяти погибших и 70 пострадавших.

Обложка ©

t.me / МЧС России

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров