Прокуратура Дагестана организовала проверку после взрыва на заправке в Махачкале
Прокуратура Республики Дагестан начала проверку в связи с возгоранием на автозаправочной станции в Махачкале. Об этом ведомство информирует в телеграм-канале.
Для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выехали зампрокурора республики Сергей Кузнецов и прокурор Махачкалы Шамиль Магомедов. Будут установлены обстоятельства произошедшего и дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности на объекте.
Напомним, взрыв прогремел в здании автосервиса на выезде из Махачкалы вечером 14 августа, после чего загорелась находящаяся рядом заправочная станция. Взрывная волна накрыла людей, которые находились в радиусе 50 метров. Предварительно, известно о десяти погибших и 70 пострадавших.
t.me / МЧС России