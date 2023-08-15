Прокуратура Дагестана организовала проверку после взрыва на заправке в Махачкале

Прокуратура Республики Дагестан начала проверку в связи с возгоранием на автозаправочной станции в Махачкале. Об этом ведомство информирует в телеграм-канале.

Для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выехали зампрокурора республики Сергей Кузнецов и прокурор Махачкалы Шамиль Магомедов. Будут установлены обстоятельства произошедшего и дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности на объекте.