Лайф публикует момент взрыва в автосервисе Махачкалы
Момент взрыва на АЗС в Махачкале попал на видео
Момент взрыва в автосервисе Махачкалы, после которого загорелась заправка, попал на видео. Запись оказалась в распоряжении SHOT.
Момент взрыва на АЗС в Махачкале. Видео © Telegram / SHOT
По информации телеграм-канала, в результате взрыва полностью сгорело 13 машин, более 40 получило повреждения.
В результате взрыва полностью сгорело 13 машин, более 40 получило повреждения. Видео © Telegram / SHOT
Напомним, взрыв прогремел в здании автосервиса на выезде из Махачкалы вечером 14 августа, после чего загорелась находящаяся рядом заправочная станция. Взрывная волна накрыла людей, которые находились в радиусе 50 метров. Предварительно, известно о десяти погибших и 70 пострадавших.
Кадр из видео Telegram / SHOT