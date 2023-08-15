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14 августа, 21:06

Лайф публикует момент взрыва в автосервисе Махачкалы

Момент взрыва на АЗС в Махачкале попал на видео

Момент взрыва в автосервисе Махачкалы, после которого загорелась заправка, попал на видео. Запись оказалась в распоряжении SHOT.

Момент взрыва на АЗС в Махачкале. Видео © Telegram / SHOT

МВД Дагестана: Две цистерны из восьми взорвались в автосервисе в Махачкале

МВД Дагестана: Две цистерны из восьми взорвались в автосервисе в Махачкале

По информации телеграм-канала, в результате взрыва полностью сгорело 13 машин, более 40 получило повреждения.

В результате взрыва полностью сгорело 13 машин, более 40 получило повреждения. Видео © Telegram / SHOT

Напомним, взрыв прогремел в здании автосервиса на выезде из Махачкалы вечером 14 августа, после чего загорелась находящаяся рядом заправочная станция. Взрывная волна накрыла людей, которые находились в радиусе 50 метров. Предварительно, известно о десяти погибших и 70 пострадавших.

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Кадр из видео Telegram / SHOT

Лариса Сафронова
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