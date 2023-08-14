МВД Дагестана: Две цистерны из восьми взорвались в автосервисе в Махачкале

Две цистерны из восьми взорвались в автосервисе в Махачкале. Об этом информирует МВД Дагестана в телеграм-канале.

Пожар на месте взрыва на АЗС в Махачкале. Видео © Telegram / Админ МВД Дагестана

Сейчас территория возгорания оцеплена. В ведомстве предупреждают об опасности повторных возгораний оставшихся цистерн и просят людей не проникать на территорию. Для ликвидации последствий пожара и помощи пострадавшим привлечены все службы экстренного реагирования.