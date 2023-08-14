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14 августа, 20:53

МВД Дагестана: Две цистерны из восьми взорвались в автосервисе в Махачкале

Две цистерны из восьми взорвались в автосервисе в Махачкале. Об этом информирует МВД Дагестана в телеграм-канале.

Пожар на месте взрыва на АЗС в Махачкале. Видео © Telegram / Админ МВД Дагестана

Сейчас территория возгорания оцеплена. В ведомстве предупреждают об опасности повторных возгораний оставшихся цистерн и просят людей не проникать на территорию. Для ликвидации последствий пожара и помощи пострадавшим привлечены все службы экстренного реагирования.

В результате взрыва на АЗС в Махачкале погибло 10 человек, пострадало 70

В результате взрыва на АЗС в Махачкале погибло 10 человек, пострадало 70

Напомним, взрыв прогремел в здании автосервиса на выезде из Махачкалы вечером 14 августа, после взрыва загорелась находящаяся рядом автозаправочная станция. Огонь охватил несколько автомобилей. Находившихся в радиусе 50 метров у автосервиса людей накрыло горящее топливо вместе со взрывной волной.

Обложка ©

Telegram / Админ МВД Дагестана

Юлия Коновалова
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