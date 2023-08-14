В результате взрыва на АЗС в Махачкале погибло 10 человек, пострадало 70

В результате взрыва и пожара на АЗС в Махачкале погибло десять человек, число пострадавших увеличилось до 70. Об этом со ссылкой на источник сообщает SHOT.

Пожарные автомобили и скорые продолжают прибывать к месту взрыва в Махачкале. В районе ЧП полностью перекрыли газ, чтобы избежать новых взрывов.

Пожарные на месте ЧП на АЗС в Махачкале. Видео © t.me / МЧС России