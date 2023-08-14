Регион

Уведомления отключены

14 августа, 20:26

В результате взрыва на АЗС в Махачкале погибло 10 человек, пострадало 70

SHOT: Число погибших при взрыве в Махачкале возросло до 10, пострадало 70 человек

В результате взрыва и пожара на АЗС в Махачкале погибло десять человек, число пострадавших увеличилось до 70. Об этом со ссылкой на источник сообщает SHOT.

Пожарные автомобили и скорые продолжают прибывать к месту взрыва в Махачкале. В районе ЧП полностью перекрыли газ, чтобы избежать новых взрывов.

Пожарные на месте ЧП на АЗС в Махачкале. Видео © t.me / МЧС России

Названа причина большого числа пострадавших при взрыве цистерн на АЗС в Махачкале

Названа причина большого числа пострадавших при взрыве цистерн на АЗС в Махачкале

Напомним, взрыв прогремел в здании автосервиса на выезде из Махачкалы вечером 14 августа, после чего загорелась находящаяся рядом автозаправочная станция. Огонь охватил несколько автомобилей.

Обложка ©

t.me / МЧС России

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров