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14 августа, 22:01

Число погибших при взрыве в автосервисе Махачкалы выросло до 12

Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 12, среди них двое детей. Об этом в телеграм-канале сообщает Минздрав Дагестана.

Раненным при взрыве оказывается помощь в стационарах города. Для этого имеется необходимое число коек, медикаменты и препараты крови. Направлены дополнительные бригады медиков.

Прокуратура Дагестана организовала проверку после взрыва на заправке в Махачкале

Прокуратура Дагестана организовала проверку после взрыва на заправке в Махачкале

Как сообщает ведомство, министр здравоохранения республики Татьяна Беляева прибыла на место происшествия и контролирует оказание помощи пострадавшим. Также в Дагестан вылетел первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко.

Напомним, взрыв прогремел в здании автосервиса на выезде из Махачкалы вечером 14 августа, после чего загорелась находящаяся рядом заправочная станция. Взрывная волна накрыла людей, которые находились в радиусе 50 метров. Лайф публиковал видео с моментом взрыва.

Обложка ©

t.me / МЧС России

Лариса Сафронова
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