Число погибших при взрыве в автосервисе Махачкалы выросло до 12

Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 12, среди них двое детей. Об этом в телеграм-канале сообщает Минздрав Дагестана.

Раненным при взрыве оказывается помощь в стационарах города. Для этого имеется необходимое число коек, медикаменты и препараты крови. Направлены дополнительные бригады медиков.