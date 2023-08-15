Число погибших при взрыве в автосервисе Махачкалы выросло до 12
Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 12, среди них двое детей. Об этом в телеграм-канале сообщает Минздрав Дагестана.
Раненным при взрыве оказывается помощь в стационарах города. Для этого имеется необходимое число коек, медикаменты и препараты крови. Направлены дополнительные бригады медиков.
Как сообщает ведомство, министр здравоохранения республики Татьяна Беляева прибыла на место происшествия и контролирует оказание помощи пострадавшим. Также в Дагестан вылетел первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко.
Напомним, взрыв прогремел в здании автосервиса на выезде из Махачкалы вечером 14 августа, после чего загорелась находящаяся рядом заправочная станция. Взрывная волна накрыла людей, которые находились в радиусе 50 метров. Лайф публиковал видео с моментом взрыва.
t.me / МЧС России