Спецборт МЧС доставит пострадавших при взрыве на заправке из Махачкалы в Москву
Спецборт Ил-76 доставит пострадавших в результате взрыва на автозаправочной станции из Махачкалы в Москву. Об этом информирует МЧС России в телеграм-канале.
Самолёт оснащён медицинскими модулями, в том числе для интенсивной терапии и искусственной вентиляции лёгких. Они являются российской разработкой и не имеют аналогов в мире. Кроме того, на борту находятся медики отряда "Центроспас" и специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ.
Напомним, взрыв прогремел в здании автосервиса на выезде из Махачкалы вечером 14 августа, после чего загорелась находящаяся рядом заправочная станция. Взрывная волна накрыла людей, которые находились в радиусе 50 метров. По последним данным, погибло 12 человек, среди них двое детей. Площадь пожара составила 600 квадратных метров, его уже ликвидировали.
Telegram / МЧС России