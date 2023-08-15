Спецборт МЧС доставит пострадавших при взрыве на заправке из Махачкалы в Москву

Спецборт Ил-76 доставит пострадавших в результате взрыва на автозаправочной станции из Махачкалы в Москву. Об этом информирует МЧС России в телеграм-канале.

Самолёт оснащён медицинскими модулями, в том числе для интенсивной терапии и искусственной вентиляции лёгких. Они являются российской разработкой и не имеют аналогов в мире. Кроме того, на борту находятся медики отряда "Центроспас" и специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ.