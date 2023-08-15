"Кого смог, вытащил": Работник АЗС в Махачкале рассказал, что было после взрыва

Пострадавший работник АЗС в Махачкале рассказал о первых минутах после взрыва, произошедшего в автосервисе, находящемся напротив. Его слова приводит телеграм-канал SHOT.

Пострадавший работник АЗС рассказал о первых минутах после взрыва в Махачкале. Видео © Telegram / SHOT

По словам пострадавшего, после взрыва ему повезло остаться в сознании. Несмотря на темноту, пыль и многочисленные ушибы, он выбрался из-под обломков вместе со своим напарником.

"После взрыва всë на голову свалилось, ничего не видел. Кого смог вытащить, тоже вытащил", — рассказал очевидец ЧП.