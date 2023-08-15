Регион

Уведомления отключены

14 августа, 23:16

"Кого смог, вытащил": Работник АЗС в Махачкале рассказал, что было после взрыва

Пострадавший работник АЗС рассказал о первых минутах после взрыва в Махачкале

Пострадавший работник АЗС в Махачкале рассказал о первых минутах после взрыва, произошедшего в автосервисе, находящемся напротив. Его слова приводит телеграм-канал SHOT.

Пострадавший работник АЗС рассказал о первых минутах после взрыва в Махачкале. Видео © Telegram / SHOT

По словам пострадавшего, после взрыва ему повезло остаться в сознании. Несмотря на темноту, пыль и многочисленные ушибы, он выбрался из-под обломков вместе со своим напарником.

"После взрыва всë на голову свалилось, ничего не видел. Кого смог вытащить, тоже вытащил", — рассказал очевидец ЧП.

МЧС: Открытое горение на АЗС в Махачкале ликвидировано

МЧС: Открытое горение на АЗС в Махачкале ликвидировано

Мужчина также добавил, что в первые минуты после взрыва он какое-то время помогал доставать из-под завалов других пострадавших, пока сам не оказался в машине скорой помощи.

Напомним, взрыв прогремел в здании автосервиса на выезде из Махачкалы вечером 14 августа, после чего загорелась находящаяся рядом заправочная станция. Взрывная волна накрыла людей, которые находились в радиусе 50 метров. По последним данным, погибло 12 человек, среди них двое детей. Возгорание ликвидировали на площади 600 квадратных метров.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров