"Кого смог, вытащил": Работник АЗС в Махачкале рассказал, что было после взрыва
Пострадавший работник АЗС рассказал о первых минутах после взрыва в Махачкале
Пострадавший работник АЗС в Махачкале рассказал о первых минутах после взрыва, произошедшего в автосервисе, находящемся напротив. Его слова приводит телеграм-канал SHOT.
Пострадавший работник АЗС рассказал о первых минутах после взрыва в Махачкале. Видео © Telegram / SHOT
По словам пострадавшего, после взрыва ему повезло остаться в сознании. Несмотря на темноту, пыль и многочисленные ушибы, он выбрался из-под обломков вместе со своим напарником.
"После взрыва всë на голову свалилось, ничего не видел. Кого смог вытащить, тоже вытащил", — рассказал очевидец ЧП.
Мужчина также добавил, что в первые минуты после взрыва он какое-то время помогал доставать из-под завалов других пострадавших, пока сам не оказался в машине скорой помощи.
Напомним, взрыв прогремел в здании автосервиса на выезде из Махачкалы вечером 14 августа, после чего загорелась находящаяся рядом заправочная станция. Взрывная волна накрыла людей, которые находились в радиусе 50 метров. По последним данным, погибло 12 человек, среди них двое детей. Возгорание ликвидировали на площади 600 квадратных метров.
Telegram / SHOT