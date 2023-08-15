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14 августа, 22:49

МЧС: Открытое горение на АЗС в Махачкале ликвидировано

Открытое горение на месте взрыва АЗС в Махачкале ликвидировано. Об этом сообщили в МЧС России.

"Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разборка конструкций", — сказано в телеграм-канале ведомства.

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Напомним, взрыв прогремел в здании автосервиса на выезде из Махачкалы вечером 14 августа, после чего загорелась находящаяся рядом заправочная станция. Взрывная волна накрыла людей, которые находились в радиусе 50 метров. По последним данным, погибло 12 человек, среди них двое детей. Возгорание локализовали на площади 600 квадратных метров.

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t.me / ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана

Артур Лапсаков
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