МЧС: Открытое горение на АЗС в Махачкале ликвидировано
Открытое горение на месте взрыва АЗС в Махачкале ликвидировано. Об этом сообщили в МЧС России.
"Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разборка конструкций", — сказано в телеграм-канале ведомства.
Напомним, взрыв прогремел в здании автосервиса на выезде из Махачкалы вечером 14 августа, после чего загорелась находящаяся рядом заправочная станция. Взрывная волна накрыла людей, которые находились в радиусе 50 метров. По последним данным, погибло 12 человек, среди них двое детей. Возгорание локализовали на площади 600 квадратных метров.
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