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15 августа, 03:08

Число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 27

Число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 27. Об этом сообщили в Дагестанском центре медицины катастроф.

Как пишет "Интерфакс", скончался ещё один из пострадавших при ЧП.

СК возбудил уголовное дело после взрыва и пожара на АЗС в Махачкале

СК возбудил уголовное дело после взрыва и пожара на АЗС в Махачкале

Напомним, взрыв прогремел в здании автосервиса на выезде из Махачкалы вечером 14 августа, после чего загорелась находящаяся рядом заправочная станция. Взрывная волна накрыла людей, которые находились в радиусе 50 метров. Среди погибших есть дети. Возникший после взрыва пожар ликвидирован.

Обложка ©

t.me / Минздрав РД

Артур Лапсаков
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