Число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 27
Число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 27. Об этом сообщили в Дагестанском центре медицины катастроф.
Как пишет "Интерфакс", скончался ещё один из пострадавших при ЧП.
Напомним, взрыв прогремел в здании автосервиса на выезде из Махачкалы вечером 14 августа, после чего загорелась находящаяся рядом заправочная станция. Взрывная волна накрыла людей, которые находились в радиусе 50 метров. Среди погибших есть дети. Возникший после взрыва пожар ликвидирован.
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t.me / Минздрав РД